Quita sellos de clausura y continuó trabajando

Por tercera vez en lo que va de la administración, inspectores de ecología clausuraron un taller de herrería en la calle Ararat de la Colonia Los Bosques y la persona retiró los sellos y continuó su labor, indicó el director del departamento Jaime Díaz.

En ninguna ocasión acudió a pagar la multa y entre las tres el monto asciende a 30 mil pesos aproximadamente, pues cada multa es de 100 Umas.

Destacó que los vecinos del lugar son quienes denuncian a esta persona, de la cual no recordó su nombre, pero destacó que se quejan de ruido y olores, además tiene material tirado y es un infractor reincidente.

Mencionó que esta persona se ha portado intransigente y hasta agresor con los inspectores por lo que en la última clausura de hace dos días, decidieron pedir apoyo a la Policía Civil de Coahuila, en donde acudió el comandante acompañado de otra patrulla, y se procedió a poner los sellos.

Pero a las dos o tres horas de haber colocado las cintas delimitantes, la persona los quitó y continuó trabajando.

Jaime Díaz indicó que buscarán el apoyo del departamento jurídico porque esta persona hace caso omiso a las disposiciones de ecología y se niega a obedecer tras asegurar que conoce al Alcalde y a un director.

No obstante, no hay indicios de que tenga influyentismo para actuar como lo hace, así que se procederá con la ley, pues hay tres sanciones que no ha cumplido y sigue en su labor.

Asimismo, destacó que la persona aduce que son unas protecciones para su hogar, pero se debe comprobar que los trabajos que realiza los vende.

Y así, deberá solicitar los permisos correspondientes para el uso de suelo, ecología, protección civil y otros más que le puedan garantizar el funcionamiento de un taller en esta zona habitacional.