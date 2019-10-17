Quitarán a los napos derechos sindicales

El Presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia de la Sección 288 señaló que actuarán en contra de los trabajadores que violentaron el recinto sindical, aplicando los estatutos y elevando el caso a categoría de juicio, con la finalidad de dejarlos fuera de derechos sindicales.

Durante mucho tiempo se ha visto la situación de aplicar los estatutos en contra de las personas que generen divisionismo al interior del sindicato, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna acción.

Jorge Alarcón, dijo que tras los hechos registrados el día de ayer se tomarán acciones en contra de las personas que resulten responsables.

Señaló que hasta el momento se ha respetado a los obreros que cuentan una ideología diferente, pero no permitirán los actos de violencia, por lo que se elevará a categoría de juicio.

Con esto se buscará que los trabajadores que incurrieron en esta falta queden fuera de derechos sindicales, en donde si no reconocen al Sindicato Nacional Democrático, no tendrán ningún compromiso con ellos, no se les cobrarán cuotas, pero no contarán con ninguna representatividad.

Mencionó que el Sindicato Nacional Democrático está legalmente constituido y está reconocido por las autoridades federales, por lo que tomarán las acciones sin importar la gente que se vea afectada.