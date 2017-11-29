Quitarán hijos a conductores ebrios

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) anunció que se sumarán a los filtros antialcohol y en caso de detectar a conductores ebrios acompañados de sus hijos menores de edad, van a intervenir, pues los están poniendo en riesgo.

Con el inicio de la derrama económica decembrina la detención de conductores ebrios aumenta.

Este año se contará con la presencia de elementos de la Pronnif que intervendrán en caso de menores involucrados.

Leticia Sánchez Campos, Subprocuradora Regional, comentó que trabajan en coordinación con las diferentes corporaciones policíacas para los operativos decembrinos.

Indicó que, desde los primeros días del próximo mes, los elementos de la dependencia participarán activamente en los filtros antialcohol que realizan las policías.

Señaló que al detectar esta situación los menores quedarán bajo resguardo de la dependencia hasta encontrar una familia de apoyo que pueda hacerse cargo de ellos.

“Es importante reafirmar que se trata de una acción de prevención, pues cuando una persona conduce en estado de ebriedad es más propensa a un accidente y si es acompañado de menores podrían resultar lesionados”, recalcó la Subprocuradora.

En los casos donde se encuentre esta situación y la dependencia no esté presente se ha solicitado a los elementos asegurar a los menores para ponerlos a disposición de la Pronnif.

Invitó a la población a no ponerse en riesgo, utilizar conductor designado y jamás conducir en estado de ebriedad, menos si se lleva la familia a bordo.