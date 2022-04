Quitarían concesión a taxis que delincan

El ayuntamiento de Monclova podría retirar las concesiones de taxi a los propietarios de las unidades que sean utilizadas para cometer un delito grave, como los casos que se han dado a conocer recientemente, donde son utilizadas para cometer asaltos o incluso para la venta de drogas.

Ante los hechos reportados recientemente, en los que se han utilizado algunas unidades de taxi para cometer un delito, el alcalde Mario Dávila Delgado, señaló que esto sería motivo para suspender la concesión, ante el mal uso que se le da.

Mencionó que como autoridades mantienen el trabajo a través de Seguridad Pública para evitar estos delitos y en caso que se presente, proceder a la identificación y detención de los delincuentes.

Sin embargo señaló que también se debe de contar con un control interno, por parte de las líneas de taxis y de los concesionarios, al momento de asignar una unidad a una personas y evitar estos hechos.

"Tienen que tener sus revisiones y deben tener una responsabilidad de cumplir con una concesión que les otorga el municipio, porque no es de ellos, es una concesión, que se les puede retirar en los casos que haya una irregularidad mayor, es facultad del municipio, de las autoridades municipales".

Mencionó que las concesiones las otorga el municipio al ser un servicio que no se puede brindar directamente, por lo que se le da a un particular, un tercero, para que la realiza, a través de una coordinación, del estado y municipio, pero si está no se usa para la condición que generó, esa concesión se puede retirar.