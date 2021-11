Rastreará celular a positivos Covid

Saltillo, Coah.- Al colocar a Coahuila como la primera entidad con la tecnología de tener la salud al alcance del celular, este jueves fue presentado el Asistente Covid Coahuila (ACC), al permitir un rastreo virtual de gente cercana positiva al virus.

Con esta aplicación, que estará disponible en todo el estado, la persona podrá saber si tuvo contacto de riesgo con alguien positivo al virus y toda la información obtenida a través de la aplicación, será confidencial y su uso no será obligatorio.

En la presentación, el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, señaló que Coahuila da otro paso más al ser el primer estado de México en contar con este sistema.

Explicó que todas las personas que accedan al mismo se les reconocerán por medio de un seudónimo y no por su nombre, a fin de garantizar su privacidad.

"A partir de este jueves se enviarán mensajes a los celulares de las y los coahuilenses para que pueda descargar (la app), y conozcan la situación de riesgo de contraer covid-19 y si así lo desean pueden compartir su estado con la autoridades sanitarias para recibir las recomendaciones de atención o bien de resguardo domiciliario con atención a sus signos de salud", detalló.

Destacó que esta app es compatible con las aplicaciones de Google y Apple, por lo cual estará a disposición de todos y también la podrán descargar con el escaneo del Código QR que aparece en los diversos medios de comunicación.

Dijo que este esquema de detección de positivos de covid-19 se ha probado con éxito en países como Alemania, Corea del Sur, Singapur y en el Reino Unido, entre otros, y hoy ya se cuenta con este en Coahuila.

"Todos lo podrán bajar con la seguridad de que su información será completamente anónima y su uso no será obligatorio, además de que no se contará con GPS para evitar que se sepa la ubicación de las personas y si alguien sale positivo tendrá su propia decisión de darlo a conocer o no", subrayó.

El Secretario de Salud comentó que además de este apoyo virtual, Coahuila diseñó esquemas que le han permitido ser pionero en el combate a la pandemia, entre los que se encuentra: el muestro masivo; los rastreadores de la salud; la geo referenciación de los casos positivos, y los laboratorios de Biología Molecular.