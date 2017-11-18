Ratifican a Héctor Soto

Por acuerdo del pleno, Héctor Soto García fue nombrado Secretario General de la Sección 147 para concluir el periodo hasta el 30 de abril del 2018, ante la renuncia de Ismael Leija Escalante al cargo el pasado 26 de octubre.

Con base al transitorio en el primer artículo del estatuto, el pleno dio el nombramiento a Héctor Soto como Secretario General al no contar con suplente, lo que faculta para elegir a un sustituto.

Y es que Miguel Medina quien fungía como suplente de Leija causó baja de la empresa por cuestiones de salud, por lo que se tenía que realizar el proceso para elegir a quien asumirá el cargo.

Durante la sesión se tomó el acuerdo por unanimidad, por lo que desde el día de ayer y hasta el 30 de abril asumirá el cargo, hasta que se realice la renovación del Block “A” en la planta uno.

En entrevista, Héctor Soto señaló que seguirán trabajando en el mismo sentido en el que lo han venido haciendo, viendo las situaciones laborales y de seguridad y atendiendo a la base trabajadora.

Mencionó que se atenderá la situación de los trabajadores que no se quieren adherir al Sindicato Democrático y dijo que al contar con la toma de nota, el Comité Local junto con el Nacional va a hablar con cada uno de ellos.

En cuanto a la elección de los Comisionados para la Revisión de Tabulador y el Comité de Huelga, se esperará que concluya la devolución de cuotas para iniciar con el proceso, en donde aseguraron que están cuidando los tiempos para cumplir con los estatutos.