Reactivan brigadas

Con éxito se llevó a cabo la Brigada de Acción en tu Colonia, evento que fue encabezado por el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, y la Dra. Leticia Carrillo, presidenta del DIF, que fueron acompañados por su equipo de trabajo compuesto por sindicas, regidores, regidoras, directores y directoras, que atendieron las peticiones hechas por los ciudadanos durante el evento.



Como se ha hecho en anteriores ocasiones, se ofrecieron servicios gratuitos de salud, examen de la vista, corte de pelo, atención a mascotas y la venta de despensas a bajo costo, entre otros servicios, que los vecinos de la colonia Obrera Sur tercer Sector, aprovecharon.

El alcalde comentó que todos los departamentos de la presidencia están coordinados para atender con eficiencia las quejas y peticiones de los ciudadanos que acuden a esta brigada, “Este ejercicio nos gusta mucho porque tenemos un contacto directo con los vecinos, y se reciben de primera mano, las necesidades que requieren ser atendidas” dijo.

En ese sentido los habitantes de la Obrera Sur Tercer sector y colonias circunvecinas, agradecieron al alcalde por las obas que ha realizado al sur de la ciudad, y le hicieron saber parte de sus peticiones entre las que se incluyen: botes para la basura, árboles para las áreas verdes, así como un sistema de riego para la plaza de la colonia, entre otras necesidades.

Ahí mismo la Dra. Leticia Carrillo, presidenta honoraria del DIF. Hizo entrega de una andadera, a una señora de la tercera edad, que emocionada agradeció a las autoridades por el apoyo recibido.