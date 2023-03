¿Reactivó producción AHMSA? Secretario de Economía asegura que sí

MONCLOVA, COAHUILA. – Pese a que la empresa Altos Hornos de México tiene cortado el suministro de energía eléctrica desde el pasado 28 de febrero por un adeudo de más de 95 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, el secretario de Economía de Coahuila, Claudio Bres Garza, asegura que la acerera ha reiniciado producción en algunas áreas.

"La empresa Altos Hornos de México, en el municipio de Monclova, ha reiniciado producción en algunas áreas, y ya se ha alcanzado una regularización en los pagos a los trabajadores, según lo dio a conocer el secretario de economía, Claudio Bres Garza" al portal de noticias Milenio.

"Aún" no paga quincena AHMSA a empleados de confianza

Aunque el secretario informó que "se ha alcanzado una regularización en los pagos a los trabajadores" lo cierto es que hoy jueves 23 de marzo, cumple Altos Hornos de México ocho días de retraso en el pago del salario a los empleados de confianza de niveles altos, a quienes les adeudan la primera quincena del mes.

Cumple AHMSA 23 días sin luz

Con respecto al reinicio de la producción en algunas áreas de Altos Hornos de México, que informó el secretario de Economía, al día de hoy suman ya 23 días de que la Comisión Federal de Electricidad les cortó la luz a las dos plantas de producción de AHMSA y al edificio del Grupo Acerero del Norte.

Obreros, trabajadores, así como empleados de confianza señalan que tienen que acudir a laborar con linternas y lámparas personales; que tiene que traer su propia agua embotellada porque no les han surtido los garrafones y aseguran que algunos baños, al no contar con luz las bombas de agua no funcionan por lo que carecen del líquido en los sanitarios.

Cierra Planta Coquizadora

Debido al paro de producción de acero por el corte de luz, la falta de suministros y de materia prima, fuentes sindicales de Altos Hornos, confirmaron que la Planta Coquizadora, dejó de operar y que por cuestiones de seguridad el lugar ya fue acordonado para evitar que accidentes de trabajadores.