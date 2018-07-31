Reafirmará Guadiana su compromiso social

Para saludar, agradecer y reafirmar el compromiso, Armando Guadiana Tijerina, senador electo de Coahuila, estuvo en la ciudad, dijo que está listo para empezar a trabajar y que no le fallará a los coahuilenses.

“Lo más importante es cumplir y es lo que vamos hacer a partir del día último de agosto”, comentó Guadiana Tijerina en un evento en el que además se contó con la presencia de la senadora electa Eva Galaz, Melva Farías, diputada federal electa, y de Reyes Flores Hurtado, coordinador federal.

Armando Guadiana mencionó que están listos para empezar a trabajar en las iniciativas que llegarán a través del mismo Senado, gente de grupos futuros legisladores, gente que trabaja con el virtual Presidente de México y que están preparando proyectos de cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para empezar a trabajar con modificaciones necesarias a partir del 01 de diciembre.

Armando Guadiana regresó a la ciudad para agradecer y reafirmar el compromiso.

Por otro lado está la integración de las comisiones en las que senadores participarán, de manera personal Guadiana Tijerina dijo que le gustaría estar en la Comisión de Comunicaciones y Transporte, Economía y Energía.

Luego de que presidentes de grupos parlamentarios han propuesto eliminar privilegios que tienen senadores y diputados actualmente, el Senador electo comentó que está de acuerdo en que la dieta que reciban senadores deberá ser menor a la que reciben actualmente y menor a los 108 mil pesos que recibirá el próximo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a trabajar con todo y vamos a colaborar dentro del Senado en el desarrollo del Estado, colaborar con proyectos con municipios, vamos a trabajar”, comentó.

En el caso de Monclova, dijo que buscarán entablar una plática con el actual Alcalde para bajar recursos que requieran y así se puedan realizar los diferentes proyectos que se tengan.

“Es una de las cosas que se platicarán con el Alcalde como con otros alcaldes, Morena va a gobernar para todos los colores, una vez hecho el gobierno hay que apoyar con todo al Munícipe o al Gobernador en turno y eso es lo que vamos hacer”, comentó.