Realiza Coahuila muestra de cine

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.-Coahuila tendrá la primera muestra de cine “Yo por la Inclusión”, los días 18, 19 y 20 de julio en las instalaciones de “La Madriguera” Casa del Adolescente, en Saltillo.

Organizada por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), a través de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila (DPIPD), la muestra pretende crear conciencia sobre la realidad que viven las personas que a lo largo de la historia han sido estigmatizadas y que viven constantes expresiones de discriminación.

Con “Yo por la Inclusión” se reitera el compromiso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de trabajar en la cultura del respeto de los derechos humanos de todas las personas.

Cabe destacar que en Coahuila se cuenta con la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que asegura el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas dentro de un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, eliminado las barreras de la sociedad.

En esta primera muestra de cine “Yo por la Inclusión” se proyectarán las películas “Extraordinario”, “El gran Showman” y “Yo soy Simón”.