Realiza DIF Semana del Buen Trato

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, llevó acabo la Semana del Buen Trato, en coordinación con DIF Estatal, logrando llevar el beneficio de este programa a más de mil alumnos de cinco planteles educativos que fueron visitados por personal de esta institución municipal que representa la doctora Leticia Carrillo Acevedo.

Del 28 de noviembre al 01 de diciembre se llevó a cabo este programa donde de visitaron los planteles educativos Ignacio M. Altamirano turno matutino, Calixto Muñiz de León, Emiliano Zapata, Licenciado Benito Juárez y Julia Cantú de Gil.

Entrevistada al respecto la presidenta honoraria del DIF doctora Leticia Carrillo, destacó que se tuvo una gran aceptación por parte de la población estudiantil y personal docente con que se trabajó durante esa semana.

‘Personal del DIF, bajo la organización de la encargada de programas licenciada Alma Zapopan Guerra, llevó acabo diferentes actividades entre ellas la plática de Convivencia Pacífica, a cargo de la Psicóloga Celina Hernández’ destacó la primera dama.

Asimismo agregó que se contó con actividades de salud e higiene tanto bucal como lo relacionada con la pediculosis a fin de prevenir enfermedades de este tipo en los menores de edad.

La doctora Leticia Carrillo, agradeció el apoyo de elementos de Bomberos y Seguridad Pública quienes apoyar con demostración y plática de prevención de accidentes, esto el último día de actividades de la Semana del Buen Trato.

Señaló que trabajando en coordinación con DIF Coahuila, se ha logrado beneficiar a un mayor número de personas, gracias a todos los programas que se aplican, como en este caso lo relacionado con la Semana del Buen Trato.