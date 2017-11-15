Realiza hospital brigada de salud

El Hospital de Oftalmología La Carlota inició esta semana una serie de brigadas apoyado por el Club de Leones ofreciendo consultas y tratamiento de catarata, retinopatía y miopía, entre otros problemas oculares, a la población de la región Centro, concluyendo su recorrido el día de hoy en las instalaciones de Frontera.

Durante el lunes y martes de esta semana se llevó a cabo la brigada en Monclova, en donde se ofrecieron consultas oftalmológicas a la gente de la región Centro que tiene problemas de la vista.

Estas brigadas están enfocadas en las personas que tienen problemas derivados de la diabetes, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, al recuperar su visión. Vicente Zarazúa Garza, Coordinador de Brigada del Hospital La Carlota, indicó que dentro de estas brigadas se realiza una consulta a detalle e indica a los pacientes el tratamiento adecuado de acuerdo a su problema.

Mencionó que lamentablemente el estado de Coahuila tiene una alta incidencia de problemas oculares, principalmente producto de la diabetes, que es una de las principales enfermedades que aquejan a la población.

Personas con problemas de catarata, glaucoma o retinopatía, que han perdido gran parte de su visión por las complicaciones de esta enfermedad.

Señaló que a través de los programas del hospital se ofrece la venta de lentes, tratamiento, o cirugías, a bajo costo, con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen este tipo de problemas.

Comentó que las cirugías que ofrecen a través del programa tienen costo de 4 mil 500 la de cataratas y 6 mil en el caso de retina, mientras que en el mercado tienen un precio de 35 a 40 mil pesos.

Incluso dijo que se ofrece la atención de manera gratuita a las personas de escasos recursos que requieren del tratamiento y no cuentan con los recursos, como parte del compromiso de la institución.

El día de hoy continuarán con las brigadas en el Club de Leones de Ciudad Frontera, por lo que convocaron a las personas que tengan algún problema que acudan, sin importar de que municipio sean.