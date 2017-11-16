Realiza INE renovación de Consejo Distrital

El Instituto Nacional Electoral realiza la renovación del Consejo Distrital que entrará en funciones a partir del 05 de diciembre del presente año, quienes se encargarán de revisar que el proceso electoral se lleve con transparencia y no se cometan actos irregulares en el proceso.

El día de ayer cerró el registro de los aspirantes a conformar el Consejo Distrital con un total de 16 solicitudes que fueron presentadas ante el órgano electoral y entre las que el Consejo Local con sede en Saltillo elegirá a las 6 fórmulas que formarán parte de este consejo en los próximos 6 años.

Madelín Figueroa Gámez, vocal secretaria de la Junta Distrital 03, indicó que el consejo es el órgano encargado de aprobar los acuerdos y resoluciones dentro del proceso electoral y quienes revisan que el procedimiento se lleve a cabo con transparencia y se cumplan con los lineamientos.

Serán los encargados de vigilar que el proceso se lleve de manera correcta y en caso de no hacerlo se expondrá la situación en las sesiones y se dará conocimiento a las autoridades electorales.

Para esto se buscan personas que cuentan con un compromiso social, que han participado en actividades, en ONG´s, en algún club, en instituciones que lleven acciones a favor de la sociedad, que tengan una buena participación en la comunidad.

El consejo entraría en funciones a partir del 05 de diciembre en que iniciarían las acciones dentro del proceso que inició en el mes de septiembre de este año