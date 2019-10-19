Realiza la FIME feria de la salud

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica realizó la Feria de la Salud en la que se atendieron a más de doscientos alumnos y docentes, además de vacunarse, les pidieron hacerse chequeos constantes, les revisaron la vista y el Centro de Empoderamiento informó sobre los derechos de las mujeres.

Realizan Feria de la Salud en FIME.

El director Carlos Talamantes, indicó que cada año los acompaña la Jurisdicción Sanitaria 04, el Centro de Empoderamiento y DIF Coahuila, quienes ofrecen pláticas a toda la comunidad estudiantil, les aplican vacunas contra la influenza y realizan el examen antígeno prostático a los maestros.

“Es parte del desarrollo integral que nosotros buscamos para nuestros muchachos, se tienen que reforzar para mejorar la salud y cumplir con las metas y campañas a nivel nacional sobre prevención”.

Se les pide a los 880 alumnos y trabajadores que no dejen pasar los chequeos ya que un docente tiene cáncer y lamentablemente, no respondió bien a su tratamiento debido a que no hubo la prevención necesaria.

Los alumnos tuvieron lentes a bajo costo y otras atenciones legales.