Realizaba constructora labor de sindicalizados

La Sección 147 retiró del Alto Horno 6 a la compañía constructora Sping que realizaba trabajos que le corresponden únicamente al personal sindicalizado, por instrucciones del encargado de Mantenimiento, Édgar Martínez, con quien se dialogó para evitar que se sigan presentando estas situaciones.

Carlos Torres Terrazas, vocero de la Sección 147, informó que el pasado miércoles se retiró 12 trabajadores de la compañía en cuestión, que realizaban el cambio de rodillos en la Casa de Tolvas del Alto Horno 6.

Carlos Torres Terrazas, vocero de la Sección 147.

Señaló que este es un trabajo que corresponde únicamente a trabajadores sindicalizados, por lo que al detectarlos inmediatamente se pidió el apoyo del Comité Local para que se interviniera ante la suplantación de funciones.

La compañía entró por orden del encargado de Mantenimiento del área, Édgar Martínez, quien busca que los trabajos se hagan en el menor tiempo posible para que se mantenga la producción.

El representante sindical, señaló que ya se dialogó con el encargado y se le dijo que si requiere que las reparaciones se hagan de manera rápida, los trabajadores se encuentran dispuestos a generar tiempo extra y trabajar de la mano con los ingenieros del área para que no haya necesidad de meter a las constructoras.

“El trabajo continuo corresponde al sindicalizado, por eso se pide hacer el trabajo, eso genera tiempo extra o trabajar una hora más que paguen la medida de alimento, acuerdo que se llegó con la gente del área”.

Señaló que en la revisión de terceros que se realiza cada año se especifica los límites que tienen las constructoras, por lo que lo único que se pide es que se respete la mano de obra del sindicalizado.