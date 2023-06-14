Realizan asamblea de registro agrario

El día de ayer en el Museo Coahuila y Texas, se llevó a cabo la Asamblea del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria en Monclova, el objetivo es atender los asuntos agrarios que los ejidatarios presentaron, con el fin de dar a cada caso, la certeza legal que requieren.



La Asamblea de Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria son dos instituciones fundamentales en la protección de los derechos agrarios, que trabajan en conjunto y en coordinación con la dirección de Fomento Agropecuario en esta ciudad, para garantizar la certeza jurídica de los ejidatarios y brindarles la orientación legal que requieren.

El Secretario del Ayuntamiento, Eleuterio López Leos, acudió en representación del alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, y señaló que, la certeza jurídica es fundamental para asegurar la estabilidad de las familias que viven en las áreas rurales, y que tienen pendientes de legalizar alguna cesión de derechos, regularización de tierras o sucesión intestada, entre otros casos, que después de ser atendidos, darán la tranquilidad jurídica que necesitan.

En esta asamblea donde participaron más de 87 personas provenientes de los distintos ejidos para presentar su caso, estuvieron junto con el representante del alcalde, la directora de Fomento Agropecuario, Natali Campos; El Delgado del Registro Agrario Nacional en Coahuila, Abelardo Romo Torres y el delegado de la Procuraduría Agraria del Estado, Mario Alberto Arzaga Estrada, entre otras personalidades.