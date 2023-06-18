Realizan caminata contra las drogas

Estudiantes de nivel secundaria participaron en el programa “Si te drogas, te dañas” el cual dio inicio con una caminata donde participaron una gran cantidad de jóvenes con el único objetivo de alertar sobre el uso y consumo de drogas que pueden poner en riesgo la vida.

Dentro de este evento se realizó por medio de la Secretaría de Educación Púbica la intervención de jóvenes estudiantes quienes de manera magistral desarrollaron ante sus compañeros el tema de las adicciones, esto como parte de fomentar la formación integral de jóvenes dentro y fuera de las aulas, evitando así el uso y consumo de drogas de todo tipo.

1 / 2 Con una caminata dio arranque este evento que tiene como finalidad evitar el consumo de drogas en las instituciones educativas. 2 / 2 Durante el ciclo escolar se llevaron temas de este tipo, para que los jóvenes tomen conciencia de los riesgos que se tienen al consumir alguna droga. ❮❯

Los valores cívicos también fue un tema que se trató dentro de este programa con el que se busca crear conciencia en jóvenes y niños sobre temas relacionados con las adicciones así como el comportamiento y problemas que aquejan a los estudiantes, ya que de esa forma se puede fomentar la buena salud de los estudiantes así como evitar problemas de estrés, depresión y otros padecimientos que son muy comunes actualmente.

En el evento estuvieron presentes la Directora de educación en el municipio Gladys Villarreal, el titular de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos, profesores y directivos de nivel secundaria, quienes tomaron este programa como uno de los más importantes desarrollados durante este año y para el cual se seguirán realizando actividades en pro de la salud de los jóvenes.

Entre los temas que fueron expuestos entre los estudiantes se encuentran “Los vapeadores, neta son tóxicos” así como “La Cannabis te daña”, “El fentanilo a la primera mata” y “La metanfetamina te engancha” los cuales fueron tratados con total seriedad entre los estudiantes quienes se comprometieron a evitar el uso de estas sustancias que son dañinas para la salud.

Los directivos presentes en el evento mencionaron que afortunadamente en las instituciones educativas de la región centro no se tienen problemas graves de adicciones, ya que constantemente se realizan revisiones para evitar que los jóvenes estudiantes porten algún tipo de droga o medicamento controlado, esto debido a los problemas que se han tenido por los retos de tiktok que generaron problemas entre la comunidad estudiantil.