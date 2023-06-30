Realizan ceremonia de desagravio

Luego de que se detectó el robo de las hostias consagradas y el copón que las contenía, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de llevó a cabo una ceremonia de desagravio para pedir perdón a Dios por lo sucedido.

El padre José López fue el encargado de realizar la ceremonia en mención en dónde se buscó reparar el agravio que un tal cristiano realizó sin saber que estas acciones pueden marcar no solo su vida sino la de su familia.

"Para los católicos el cuerpo y la sangre de Cristo está presente en la eucaristía y el que robaran las hostias sagradas es un agravio por el que se debe pedir perdón y purificar el área de dónde se sustrajeron ambas cosas".

Mencionó que el profanar un área santa cómo es el santo recinto de la iglesia y robar las hostias consagradas es un sacrilegio muy grave, por lo que quien realizó está aberrante acción merece la excomunión.

"Lo sucedido tiene una grave penalidad, es por ello que como sacerdotes pedimos a dios por el arrepentimiento pero sobre todo para la salud y el bienestar de quién realizó este robo sin saber las repercusiones que esto provoca"