Realizan colecta para reconstruir vivienda

MONCLOVA., COAH.-Maestros y padres de familia de las Escuelas Monclova 400 y Hermenegildo Galeana de la colonia Praderas se unieron a la causa y realizaron una colecta de víveres para la familia Gutiérrez Llanas, quienes el pasado 24 de diciembre perdieron su hogar a causa de una explosión.

El Director de la Primaria Monclova 400 dijo que por medio de los grupos de WhatsApp se pusieron de acuerdo para reunir alimentos, ropa, muebles e incluso material de construcción para esta familia que está en desgracia.

Armando de la Paz indicó que es importante que la buena disposición de los ciudadanos se traduzca en apoyo para esta familia que lo perdió de todo de forma repentina.

Dijo que quienes gusten apoya a la familia pueden mandar mensaje al número 8661642000 para que los docentes del plantel en mención, puedan acudir a algún punto a recoger el apoyo y entregarlo a los damnificados por la terrible explosión.

Mencionó que como docentes están unidos para reunir todo lo que la gente quiera donar para esta familia, pues si algo caracteriza a los monclovenses es sin duda la unidad cuando se presentan problemas de esta índole.