Realizan fiesta en el Asilo de Ancianos

Trabajadores de Maxion-Inmagusa llevaron alegría al asilo de ancianos del municipio de Castaños, tras acudir para realizar una fiesta navideña gracias al apoyo que brindaron los trabajadores de esta empresa.

Abuelitos del asilo “Nueva Esperanza”, disfrutaron de esta gran convivencia gracias a la respuesta de los trabajadores que se sumaron a la convocatoria que realizó la empresa con el programa Árbol de los Sueños, que se implementó durante este año para apadrinar a los abuelitos.

La dinámica del programa consistió en convertirse en padrino de uno de los abuelitos del asilo, previo a la convocatoria, se realizó la lista de los deseos de los adultos mayores que se encuentran en este lugar.

Se tuvo una buena respuesta entre los trabajadores de la empresa, que se sumaron a esta actividad, logrando reunir los regalos que pidieron los abuelitos como pijamas, chamarras, mamelucos, pantuflas y artículos personales.

Además de los regalos, con el programa Árbol de los Sueños los abuelitos pasaron un rato agradable, al realizar una convivencia en la que se les llevó mariachi para que disfruten de estas fiestas.