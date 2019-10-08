Realizan mandala en la Tecnológico

Una hermosa mandala se realizó en el skatepark de la colonia Tecnológico, esto como parte de las acciones de la actual administración de Alfredo Paredes por rescatar los espacios públicos.

Oscar Maldonado director de Arte y Cultura realizó la entrega oficial de este espacio que fue remodelado y embellecido para beneficio de decenas de personas que a diario acuden a dicho lugar.

Explicó que los mandalas son representaciones simbólicas espirituales y rituales del macrocosmos y el microcosmos, utilizas en el budismo y el hinduismo.

La mandala y las demás pinturas fueron creados por artistas de la ciudad que han hecho lo mismo en diversos puntos como parte de un proyecto de rescatar espacios públicos de Monclova.

Embellecen espacios públicos de la ciudad.

Dicha mándala se creó en la rampa para que esta sea usada para personas que usan patineta, patines bmxademás hay tubos para que los jóvenes puedan deslizarse, se crearon escalones de cemento con porción de metal para que hagan sus maniobras.

En el lugar también hay aparatos de ejercicio para pierna, espalda y pecho, el área es utiliza para correr, además de cancha de fútbol y básquetbol, todo para que sea más atractivo.

Seguirán con estas acciones en otras partes de la ciudad como en el parque de Las Américas, donde se pone un fluorescente para que se pueda ver más llamativo por la noche, además del muro de la logia masónica, pilares del seguro social y el mural en avenida Sidermex con bulevar Harold R. Pape.