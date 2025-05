Realizan plan para evitar inundaciones

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se trabaja en la elaboración de un plan integral a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de atender zonas de la Leandro Valle, Elsa Hernández, Petrolera, Anáhuac y 1º de Mayo entre otras colonias que sufren inundaciones.

Señaló que, si bien hablar de soluciones parece sencillo, en la práctica se trata de proyectos que muchas veces superan el alcance del presupuesto municipal, por lo que es necesaria una planeación estratégica y la coordinación con distintos niveles de gobierno e iniciativa privada.

"No se trata solo de poner drenaje, agua, recarpetear y pavimentar; se trata de planear el Monclova que queremos, hacia dónde vamos. El crecimiento poblacional seguirá provocando estas problemáticas si no actuamos con visión", expresó.

En el caso particular de la avenida Leandro Valle, el edil destacó que, gracias a la colaboración entre el municipio, el gobierno del estado y la iniciativa privada, se está avanzando en un proyecto que inicialmente beneficiará a la primaria local y podría extenderse a toda la colonia.

Asimismo, recordó los recientes problemas en el entronque de las colonias Elsa Hernández y Petrolera, donde una obra mal planificada no solo no resolvió el problema, sino que agravó las inundaciones en la zona. "Las obras deben generar avances, no retrocesos", puntualizó.

El alcalde informó que ya se trabaja en conjunto con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para desarrollar un proyecto integral que considere los cauces naturales obstruidos por el crecimiento urbano.

También se mencionaron como puntos prioritarios la escuela Normal y el deportivo AHMSA, zonas afectadas por falta de mantenimiento.