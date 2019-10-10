Realizan venta de despensas a bajo costo

Los habitantes de las colonias El Campanario, Luis Castro y Las Misiones se vieron beneficiadas por la presidencia municipal que llevó la venta de despensas a bajo costo a fin de apoyar en la economía de las familias monclovenses.

Fueron más de 50 despensas las que se vendieron en el lugar, la gente aprovechó al máximo la visita que funcionarios municipales hicieron llevándoles una serie de beneficios que les permitirá tener un importante ahorro.

Luis Velásquez; Coordinador de Programas Sociales señaló que las despensas tienen 6 productos de la canasta básica, arroz, frijol, harina, aceite, leche y una tapa de huevos, por un costo de 115 pesos teniendo un ahorro de entre 60 y 70 pesos.

El coordinador comentó que estas acciones se realizan por instrucciones del alcalde Alfredo Paredes López y continuará por más sectores de la ciudad

Por indicaciones del alcalde Alfredo Paredes quien se comprometió desde tiempo de campaña a apoyar a la ciudadanía con este y otro tipo de beneficios.

Indicó que hubo excelente respuesta por parte de la gente pues mucho tiene que ver el trabajo que realizaron las presidentes de comités quienes desde días antes corrieron la voz con los vecinos para que ayer pudieran acudir y aprovechar la venta de despensas a bajo costo.

Exhortó a la ciudadanía a estar al pendiente pues en próximos días estarán en otras colonias de la ciudad, el miércoles toca el turno de la colonia San Salvador.