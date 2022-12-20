Realizará AH sorteo anual

Durante esta semana se llevará a cabo el Sorteo Anual de Seguridad e Higiene para obreros de Altos Hornos de México, con el que se premiará a los trabajadores que mantuvieron su récord de puntualidad y asistencia durante todo el año.

Teodoro Fuentes Amador, Vocero de la Sección 288 informó que están por definir la fecha en que se llevará a cabo el sorteo, así como la mecánica que se seguirá para ello, pero ya se confirmó que se llevará.

Recordó que este sorteo se realiza durante el mes de diciembre, para premiar a los obreros que cuentan con récord de asistencia perfecta, o que tienen menos de 7 faltas en el año y no tienen incapacidad.

Informó que es un alto número de obreros el que participa dentro de este sorteo, ya que de acuerdo a años anteriores, el 70 a 80 por ciento de los obreros cumple con este requisito y son incluidos dentro del sorteo.

“Hay muchos trabajadores que a lo largo del año se cuidan de no faltar, no por el sorteo, si no por el premio de asistencia mensual, que representa un importante ingreso, por lo que la mayoría tiene derecho de participar en el sorteo”.

Mencionó que durante esta semana se publicará la lista de los trabajadores que participaran dentro del sorteo, para que estén informados y únicamente esperan que se informe la fecha en la que se llevará a cabo.

El portavoz sindical señaló que este es otro compromiso que la empresa tiene con la base trabajadora y al realizarse es una buena señala, ya que se tenían duda, por la situación que existe en la empresa.