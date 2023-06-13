Realizará TAR vuelo Monclova –Toluca

TAR tiene ya en la bolsa dos millones y medio de pesos que el Municipio y el Estado entregaron durante la firma del convenio para el arranque del vuelo Monclova-Toluca.

Así lo señaló el regidor Leonardo Hernández tras descartar la versión de que la aerolínea rechazara aperturar este vuelo.

Lo anterior, luego que asegura tuvo recientemente una llamada telefónica con el Gerente Operativo de TAR con quien acordó una reunión virtual este miércoles a las nueve de la mañana.

Destacó que la reunión a través de la plataforma Zoom se realizará precisamente para acordar los últimos detalles del proyecto, especialmente la posible fecha de apertura, que no debe ser mayor a tres meses.

El regidor de Fomento Económico, dijo que es casi imposible que no se realice este vuelo desde el Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza hasta Toluca, Estado de México, luego que existe ya el compromiso oficial.

Sin embargo, también comentó, que en caso de que por alguna razón la aerolínea decidiera rechazar el proyecto, entonces, deberá regresar íntegramente el recurso que ya se le aportó con anterioridad para el desarrollo de este vuelo.