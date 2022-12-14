Realizó DIF más de 250 mil acciones

En este 2022 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia realizó más de 250 mil acciones, lo que es una gran satisfacción, aseguró la presidenta honoraria Dra Leticia Carrillo Acevedo en el marco del primer informe de actividades del Alcalde doctor Mario Dávila Delgado.

La primera dama resaltó que se trabajó con la población más necesitada a la cual se le hizo llegar

Apoyos de diferente índole, como alimentos, cursos, atención psicológica entre otros.

La doctora Leticia Carrillo se declaró peeprada para iniciar con mucho ahínco el 2023, año en el cual se tienen muchos proyectos.

Se mantuvo firme en su interés por crear un centro de esparcimiento para los adultos mayores, al cual pudieran acudir aquellas personas que tienen Familia, pero por cuestiones laborales no los pueden cuidan mientras ellos realizan sus actividades.

' Se que es un proyecto costoso pero confío en que el Alcalde Dr Mario Dávila nos apoye para poder

realizarlo' destacó

Expresó que gracias a que la Pandemia del Covid-19 dio tregua, desde el mes de enero comenzaron a reactivarse algunos programas y cursos que por cuestiones de prevención se habían suspendió' apuntó.

Cabe mencionar que la doctora Leticia Carrillo fue ovacionado por los presentes al primer informe, cuando se mencionó su nombre en el recinto donde se presentó el primer informe de gobierno.