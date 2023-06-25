reanuda Trinity labores

Luego de que se paró por casi 4 horas la producción de algunos departamentos de Trinity, la empresa reanudó su trabajo, sin que se registraran trabajadores lesionados y fueron mínimos los daños materiales.

Luego del incendio registrado el pasado viernes, Carlos Mata López, Presidente de la CTM Monclova informó que no ningún trabajador resultó lesionado en el incendio que se registró al interior de la empresa.

Señaló que el incendio se registró en un área intermedia entre una nave y otra, que se llama jaulas de almacenamiento, por lo que no hay personal en este lugar, sin embargo se evacuó a los trabajadores de áreas aledañas.

Indicó que se tuvo una reacción inmediata del departamento de seguridad, pero debido a los productos que se encontraban en la jaula, el incendio se generó muy rápido, pero no fue más que eso.

Indicó que en ese espacio se concentraban productos flamables y se acumulan trapos con solventes, lo que ocasionó que el fuego iniciará muy rápido, pero sin llegar a otras áreas de la empresa.

Sin embargo, si se suspendió por algunas horas la labores en algunas áreas, como en las que se fabrican los carros jaula.

Fueron entre 200 y 300 trabajadores las que fueron concentrados en puntos de reunión, de acuerdo a los protocolos y una vez que se controló el incendio, regresaron a sus labores de manera paulatina.