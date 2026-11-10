Persisten adeudos pero reanudan labores en Metelmex

Tras el paro laboral y la protesta realizada a las afueras de Metelmex Planta Norte, los trabajadores de la contratista ZL reanudaron sus actividades luego de que la empresa les cubrió únicamente el pago de la semana pasada, aunque advirtieron que el resto de los adeudos históricos y prestaciones continúan pendientes.

Los empleados señalaron que, ante la necesidad de sostener a sus familias, decidieron regresar a sus puestos de trabajo.

Adeudos y prestaciones pendientes

Sin embargo, aclararon que la solución brindada por la compañía fue parcial, ya que siguen sin recibir sueldos atrasados correspondientes a períodos anteriores, aguinaldos rezagados del año pasado ni los finiquitos del personal despedido de manera irregular.

En su momento, la plantilla denunció que la estructura patronal ha sido utilizada para vulnerar sus derechos laborales, aplicando tácticas de intimidación y evasión de responsabilidades mediante el deslinde de directivos de Metelmex, quienes argumentaban que el patrón directo era la contratista ZL.

Condiciones laborales y derechos

Ante este panorama, el personal afectado recalcó que se mantendrá laborando bajo reserva, a la espera de que la empresa cumpla con el compromiso de saldar por completo los adeudos que motivaron la movilización inicial.