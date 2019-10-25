Reanudarán labores del Centro Histórico

El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, anunció que será el 28 de octubre cuando se retomen los trabajos del Centro Histórico, entre ellos la remodelación de la plaza Principal, dijo que los trabajos que se llevarán a cabo, no afectarán las vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Alfredo Paredes, Alcalde de Monclova, anunció que se retomarán los trabajos de remodelación del centro histórico.

En conferencia de prensa el jefe de la comuna informó que la primera etapa que consistió en el cambio de tuberías de agua y drenaje, ya está terminada y solo esperan que concluya el Festival de las artes Julio Torri (termina el domingo 27 de octubre) para iniciar con los trabajos de demolición del primer cuadro de la ciudad.

Reiteró que no se afectará de ningún modo las vialidades mientras se trabaja en lo que comprende el área de la plaza principal y que será al concluir, cuando el Gobierno del Estado, comience a trabajar sobre las vialidades y banquetas, en ese momento –dijo- Transporte y Vialidad Municipal, publicará un croquis donde se muestren las vías alternas.

Recordó que la remodelación del Centro Histórico, donde se invertirán 34 millones de pesos, es una obra comprendida dentro del programa “Vamos a Michas” entre el Gobierno Municipal de Monclova y el Gobierno del Estado, aseguró que durante la demolición de la plaza, no se afectará al comercio durante las fiestas decembrinas.