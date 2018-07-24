Rechaza la Fiscalía abusos en decomiso

Todos los objetos asegurados en el operativo realizado a las “pulgas” el fin de semana están ligados a una carpeta de investigación de robo.

El fin de semana pasado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Fuerza Coahuila y GATEM realizaron un operativo en los comercios ambulantes de Monclova y Frontera donde detectaron herramientas principalmente con reporte de robo.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora, comentó que estos operativos son parte de los acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Pública donde se establecen operativos para combatir el robo.

Señaló que se les dio la indicación a los elementos dirigirse con respeto a las personas que tienen esta actividad, no incurrir en ningún abuso o irregularidad que pueda representar un riesgo para las labores que realizan.

Aseguró que el objetivo de estos operativos era encontrar objetos de procedencia ilícita o con reporte de robo, incluso la gran mayoría de los que se aseguraron están ligadas a una carpeta de investigación por el delito de robo.

Indicó que las personas que poseen un objeto robado pueden incurrir en un delito que se llama encubrimiento por receptación dolosa, sin embargo también tiene que revisarse las condiciones en las que suceden las cosas.

“No hubo personas detenidas porque la intención es recuperar los objetos con reporte de robo pero podrían ser citados a comparecer en la Agencia del Ministerio Público para conocer cómo llegaron a su poder”, recalcó el delegado.

Así mismo, Chaires Zamora comentó que la principal intención de estos operativos es encontrar objetos con reporte de robo, es por ello que continuarán en los próximos días en diferentes establecimientos de la región.