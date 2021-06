Rechazan apelación a ex líderes

Coahuila

Fueron denunciados por el desfalco de casi 20 mdp de las cuentas sindicales.

El juzgado desechó las impugnaciones presentadas por los ex funcionarios de la Sección 288.

Los tres ex funcionarios de la Sección 288 continuarán sujetos a proceso, tras rechazar el magistrado del Poder Judicial, la apelación que presentaron a fin que se les desvinculara, por lo que continuarán con el proceso en su contra, por el desfalco de casi 20 millones de pesos de pesos de las cuentas sindicales.

Durante el día de ayer se llevó a cabo la audiencia intermedia, en donde el juez desechó los alegatos que presentaron Patricio Quintero, ex Secretario General, Jorge Alarcón, ex Presidente del Consejo y Francisco Ballesteros ex Tesorero, con los que buscaban que se les desvinculara.

En estos alegatos se planteó que el Sindicato Democrático no tenía representatividad para presentar la denuncia en su contra, debido a que el dinero de las cuentas es de los obreros, así como también que el dinero que se tomó estaba depositado en cuentas personales de los funcionarios.

El juez desecho estos alegatos y determinó que los tres implicados seguirán vinculados a proceso, por lo que seguirán con las medidas cautelares que se habían dictado, como el acudir a firmar una vez al mes a los juzgados, así como no acercarse ni al comité sindical, así como tampoco a los trabajadores.

Así como se autorizó que en base a la causa penal 250/21 se inicie la investigación para determinar si se cometió el delito de administración fraudulenta por cerca de 20 millones de pesos.

El monto del desfalco se incrementó por los resultados de la auditoría que se realizó a la tesorería, en donde se incluyeron otras 6 cuentas además del Fondo de Prohuelga, como son, la del 15 por ciento de incapacidad, Descuentos Especiales, por mencionar algunas, y esto elevó el monto.

El magistrado señaló que una vez que escuchó los alegatos de ambas partes, en donde se analizó también la apelación de los trabajadores que pedían que se reforzaran las medidas cautelares, dijo que en el transcurso de la semana se estaría dando el fallo, pero se indicó que estas no proceden.

"No hay fundamentos legales para pedir prisión preventiva para los tres acusados, tampoco se pueden embargar sus bienes patrimoniales ni inmovilizar sus cuentas bancarias porque todavía no concluye la investigación".

El proceso continuará una vez que se lleve a cabo la audiencia en la que ambas partes presentarán las pruebas con las que cuenten, y posteriormente realizarán las diligencias con base a ellas.