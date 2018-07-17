Rechazan “carpetazo” en el tema de desaparecidos

Aunque han pasado 8 años sin ninguna noticia sobre el paradero de los tres hermanos Zavala desaparecidos en Monclova en el 2010, la Fiscalía Especializada en Personas No Localizadas, afirmaron que el caso sigue abierto y no se le ha dado carpetazo.

Vía telefónica, César Gaytán, coordinador de la Agencia del Ministerio Público de No Localizados, comentó que el caso no concluye hasta que se tenga certeza del paradero o destino de los tres hermanos Zavala.

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A 8 años de la desaparición de los hermanos Zavala, la búsqueda no ha cesado.

Indicó que en el caso de los hermanos Daniel Zavala Martínez, Rafal Zavala Martínez y Rafael Zavala Contreras apenas el pasado 24 de mayo se desarrolló una diligencia con un grupo de colectivos de familiares de personas desaparecidas donde se emitió informe sobre el caso.

Señaló que durante esta reunión se levantó una minuta, se tomaron algunos acuerdos y se debe dar cumplimiento antes de la próxima reunión para poder presentar los avances.

Dijo que la información del expediente se encuentra en Monclova donde se han estado desarrollando las averiguaciones desde el 23 de abril del 2010 que fue la última vez que se les vio.

“Al ser un caso que se encuentra en investigación no podemos proporcionar mayor información al respecto, pero los familiares pueden estar convencidos que estamos trabajando para establecer lo sucedido y el paradero de los hermanos”, recalcó el coordinador.

“Evidentemente la búsqueda se hace en vida pero en caso de encontrarnos con indicios del fallecimiento o asesinato de las personas se hacen con otro protocolo, pero se van siguiendo conforme la averiguación previa”, finalizó.