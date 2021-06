Rechazará Iniciativa Privada a obreros adictos

Coahuila

Representan un riesgo permanente de accidente.

Alejandro Loya, Presidente de Canacintra.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale el uso lúdico de la mariguana en México, las empresas mantendrán sus restricciones, al impedir que los trabajadores acudan bajo los influjos de alguna sustancia, por el riesgo que representa para ellos y para el resto del personal.

Tras darse a conocer esta información, el Presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Alejandro Loya, mencionó que se tendrá que generar un protocolo ante esta situación y determinar cómo se procederá.

Actualmente en las empresas realizan exámenes antidoping, para evitar que los trabajadores acudan bajo los influjos de alguna sustancia que ponga en riesgo al resto del personal, sobre todo en las que se maneja maquinaria pesada y en donde se requiere que la gente esté alerta, con sus cinco sentidos.

Señaló que por lo pronto se continuará con esta disposición y a pesar de que las autoridades permitan el consumo de la mariguana, los trabajadores deben ajustarse al reglamento interno de cada una de las empresas.

"Lo podrán consumir (mariguana) porque ya no es ilegal, ya no los pueden llevar detenidos, pero no puedes entrar a trabajar con sustancias, no puedes hacerlo por cuestión de seguridad, y si se pasan de los niveles permitidos, no podrán ingresar".

Mencionó que se realizarán revisiones aleatorias, además que al interior de las empresas se mantendrá la vigilancia para detectar en caso de que algún trabajador este bajo los efectos de esta u otras sustancias.

El representante de los empresarios dijo que esto no se hace sólo con la mariguana, sino que con cualquier otra sustancia, como el alcohol, en donde por seguridad no se permite el acceso de personas bajo los influjos de estas sustancias.

Señaló que en caso de que los trabajadores acudan bajo los influjos de esta sustancia, y sean reincidentes, esto podría ser motivo de recesión de contrato, de acuerdo al reglamento interno de cada una de las empresas, el cual está registrado ante la autoridad laboral.