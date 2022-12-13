Recibe alta mujer que dio a luz en su casa

MONCLOVA., COAH.-Luego de que el pasado fin de semana se recibiera a una paciente de 35 años quien dio a luz en su domicilio y sin ayuda médica, el Doctor Ángel Cruz mencionó que este es un caso aislado y especial, recalcando que se debe de tener una atención prenatal previa para evitar este tipo de incidentes.

El director del Hospital Amparo Pape de Benavides dijo que la paciente fue trasladada al hospital por medio de paramédicos de la Cruz Roja quienes acudieron a un llamado a su domicilio para después llevarla al hospital para que fuera atendida ella y su pequeño bebé.

Dijo que a la mujer se le brindó la revisión del canal de parto y revisión del recién nacido, el cual nació con 3 kilos 300 gramos y con excelente estado de salud.

Mencionó que la mujer es multípara, pues había tenido cinco partos previos, todos ellos por la vía natural por lo que posiblemente hubo un mal conteo de las semanas de gestación y por ello el parto no se llevó a cabo en un hospital,

Comento que la instrucción es dar atención médica a las mujeres y no dejarlas ir si están en sus últimos días de embarazo, sobre todo cuando llevan más de tres partos previos ya que se pretende evitar que sucedan estos casos, donde el parto se da en un espacio no higienizado y sin el apoyo de médicos especialistas en la materia.