Recibe Leija Toma de Nota

La Secretaría del Trabajo entregó el día de ayer la Toma de Nota a Ismael Leija Escalante y Efraín Martínez Macías, con lo que se da legalidad al cargo que ostentan desde el pasado 26 de octubre.

Desde la Ciudad de México, Daniel Borrego, Secretario del Trabajo del Sindicato Democrático Nacional informó que la mañana de ayer se hizo entrega de la Toma de Nota para el Secretario General y Presidente del Consejo Nacional de Vigilancia y Justicia de este organismo sindical, con lo que se concluye este proceso.

Ismael Leija Escalante mencionó que sin duda es una importante noticia el recibir la Toma de Nota, con lo que se da legalidad, pero dijo que para ellos basta la voluntad de los trabajadores para realizar las gestiones.

Esta semana se liberó el laudo del recuento de la Sección 147, y el día de ayer se dio la Toma de Nota a los funcionarios del Comité Ejecutivo Nacional, con lo que se valida al sindicato y la titularidad de los contratos colectivos de las secciones 288, 293 y 147.

Leija Escalante señaló que ya con este documento exigirán a Altos Hornos que si hay gente que no quiera pertenecer al sindicato, que se vaya, al señalar que no tolerarán difamaciones en contra del sindicato y problemas al interior de la empresa. “Si hay gente que no quiere pertenecer al sindicato, si hay alguien que no quiera, que se vaya, así de sencillo, si ellos hubieran ganado el recuento el 24 de agosto ya no estuviéramos aquí, nos estábamos jugando todo y al igualmente ellos y lo saben, si no quieren estar aquí se van”, indicó.

Trabajadores han manifestado su molestia por la situación que se vive al interior de la empresa con personas afines a Napoleón Gómez Urrutia, por lo que dijo que si no quieren ser parte del Democrático, se irán.

Asimismo señaló que existen trabajadores de la Carbonífera que han pedido los recuentos para integrarse al Sindicato Democrático oficialmente, por lo que dijo que ahora irán para aquella región para continuar con los recuentos.