"Recibe mi esposo un trato inhumano"

El trato cruel e inhumano que recibe Jorge Humberto Herrera Vázquez en el penal de Monclova fue denunciado en Derechos Humanos por su esposa Dayana Favela Juárez, quien asegura también no es culpable del fatal accidente en el que se involucró su unidad de taxi y una patrulla y que cobro dos vidas humanas el pasado 10 de octubre en el Libramiento CSG.

Jorge, tiene una semana de haber ingresado al CERESO al ser presunto responsable del accidente registrado en Frontera y hasta el día de hoy no permiten a la familia verlo para saber como se encuentra sobre todo como evoluciona su salud tras las operaciones a las que fue sometido.

"Él (Jorge) está en muy malas condiciones, al segundo día de haberlo operado se lo llevaron y pues está recién operado, ahorita lo tienen en la celda, no está en la enfermería, no hay medicamento, no le hacen sus curaciones, no hay camilla para trasladarlo para el IMSS y nos preocupa su salud porque sus heridas se le pueden infectar", indicó Dayana.

Mencionó que a su esposo lo operaron de la pelvis, tiene una herida en la parte trasera y frontal, y otras lesiones lo que les preocupa que empeore.

Espera que al denunciar en Derechos Humanos puedan verlo y le ofrezcan mejor trato, y es que también asegura que en este caso hay corrupción para beneficiar a la otra parte involucrada que los chocó y que resultó en el lamentable accidente.

Y es que como familia se han dedicado a intentar recabar pruebas que beneficien a su esposo, sin embargo, los establecimientos cercanos al lugar donde ocurrió el hecho, les informan que las cámaras no estaban en funcionamiento el día del incidente.

Esto y el que hayan callado a los testigos que vieron como ocurrió todo, los hace pensar que existen irregularidades y que Jorge Herrera no es culpable.

"Se dice que ellos (los policías) mandaron borrar las evidencias, también de que amenazaron a los testigos que estaban presentes, el policía Jorge Terrones fue el responsable del accidente, se le está culpando a mi cuñado de todo, y pues la verdad no fue el responsable, los responsables fueron los policías, ellos causaron el accidente y debido a ello se perdieron dos vidas, señaló Arely Martínez.

Ella relató que su cuñado andaba trabajando, les brindo ese servicio a dos mujeres y a la altura del C4 los policías le pidieron dinero, ellas lo dieron para después pedirle los policías que se fueran y más delante le dieron los aventones y es donde termina en tragedia.

Esperan que se haga justicia hasta enero continuara el proceso de su cuñado, señalando que hasta del mismo seguro social se prestó a esta corrupción porque lo dieron de alta muy pronto, no se sabe valer por sí mismo al no tener movimiento de la mitad de su cuerpo.