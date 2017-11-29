Recibe Miguel Polanio doctor Honoris Causa

SALTILLO, Coahuila. 28 de noviembre de 2017.- Para reconocer el ejercicio profesional y académico, así como de servicio público, la Universidad Autónoma de Coahuila, entregó el título “Doctor Honoris Causa” a Miguel Polaino Navarrete,

El rector de la máxima casa de estudios, Blas José Flores Dávila, dio la bienvenida al Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida y al homenajeado, Miguel Polaino Navarrete.

Destacó que, para la Universidad Autónoma de Coahuila, es un gran honor entregar el título de Doctor Honoris Causa a Miguel Polaino Navarrete, catedrático investigador de tan alto renombre a nivel nacional como internacional y que se suma al claustro de docentes universitarios como un reconocimiento a su trayectoria y aportaciones.

Por su parte, Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social y Master Ad Vitam de la UA de C, reconoció la trayectoria de Miguel Polaino Navarrete, como un destacado académico, catedrático e investigador y funcionario público en países de Europa y América.

Durante la lectura de la semblanza del galardonado, Navarrete Prida destacó que Polaino Navarrete es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, con la calificación de Sobresaliente en el examen global para obtención del Grado, Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, con calificación de Sobresaliente ‘cum laude’ por unanimidad y premio extraordinario de Doctorado en Derecho.

Polaino Navarrete es Catedrático Emérito de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla y uno de los penalistas españoles de mayor renombre internacional. Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho, becario de la Fundación Humbolt. Se formó en Friburgo, Múnich, Viena y Roma.

Además, es Catedrático en las Universidades de Extremadura y de Córdoba. Gracias a su formación, experiencia y dominio en materia legal, ha desempeñado diversos cargos dentro de la academia como Vicedecano, Director del Instituto Criminología, Decano, Vicerrector y Rector en funciones.

Es Doctor Honoris Causa por 12 universidades, miembro de Comisiones de Expertos de la Unión Europea y Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación de España. Es autor de una copiosa obra científica en la que resaltan cincuenta libros y 250 artículos.

Ha participado como experto internacional en comisiones parlamentarias extranjeras como la Cámara de los Diputados y Senado de la República de Italia en Roma y la Cámara Parlamentaria de Educación y Ciencia del Congreso de la República de Perú, en Lima.

Miguel Polaino Navarrete, agradeció a la Autónoma de Coahuila el otorgamiento del título “Doctor Honoris Causa”, destacando que es uno de los honores más grandes de la vida de un académico y que viene a conmemorar sus 50 años de trayectoria como docente.