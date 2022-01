Reciben jóvenes beca de 5 mil 258

La beca correspondiente al mes de enero del presente año, del programa federal Jóvenes Contrayendo el Futuro ya fue depositado en las cuentas bancarias, son 5 mil 258 pesos los que perciben para continuar capacitándose dentro de alguna empresa.

Este es un programa que vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro. Durante la capacitación, hasta por un año, los jóvenes reciben un apoyo mensual de 5 mil 253 y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Desafortunadamente para algunos jóvenes es muy complicado hacer el trámite de vinculación, ya que el año pasado la plataforma estuvo cerrada desde julio hasta diciembre, este año, el 3 de enero, se abrió.

Pero sólo duró 3 días abierta, pero no aparecían todas las empresas, pero la plataforma se estaba actualizando, por eso no se reflejaban las empresas ni los lugares disponibles. La plataforma cerró desde hace un par de días y la vinculación no fue posible.