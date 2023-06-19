Reclaman empresarios presupuesto del ISSSTE

MONCLOVA., COAHUILA.-De acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI, el ISSSTE en Coahuila recibe un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos, sin embargo en la clínica de Monclova no existe una inversión en obras de infraestructura o por lo menos no es visible ningún proyecto, informó Eugenio Williamson Yribarren presidente de la cámara.

“La clínica del ISSSTE cuenta con un gran presupuesto en infraestructura, sin embargo este no se parecía pues la clínica en este municipio se está desplomando y aunque se han solicitado obras, no se ha visto nada para la institución”.

El Presidente de la cámara mencionó que de acuerdo a una investigación basada en datos arrojados por el INEGI, los recursos que se reciben para obras son incluso superiores a los que se manejan en infraestructura del gobierno del estado, sin embargo no hay rastro de que estos recursos se estén invirtiendo en algún área de la clínica en Monclova, aun cuando se han realizado una gran cantidad de manifestaciones de trabajadores, ex. Trabajadores y familias que son derechohabientes de la institución.

Dijo que según datos obtenidos se presentan datos donde presuntamente los recursos están aplicándose en obras, pero no existe una especificación donde indique en que clínicas se utilizan, pues en el caso de Monclova queda claro que no existe una inyección de recursos.

“En el ISSSTE en Monclova hay muchas necesidades incluso los trabajadores han laborado bajo protesta aun con los riesgos que se viven diariamente en el hospital, por lo que exigimos saber en qué municipios y que empresas están a cargo de las obras, ya que en el municipio de Monclova la situación ya es grave y por lo menos por medio de CMIC no se ha solicitado el apoyo para proyectos en esta institución médica”.