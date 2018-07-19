Recomienda EU no viajar a Coahuila

Coahuila también se encuentra en la lista de las 16 entidades a las que el Gobierno de Estados Unidos solicitó que se emitiera una alerta de viaje, debido a que únicamente considera que es seguro viajar directamente a Saltillo, Bosques de Monterreal (Arteaga) y Parras de la Fuente

En la ficha emitida el pasado 16 de julio se considera que los ciudadanos que deseen visitar Coahuila deberán hacerlo únicamente a estos tres sitios y bajo algunas condiciones de seguridad:

“Los empleados del Gobierno de Estados Unidos solo pueden viajar a esas ciudades utilizando las rutas más directas y maximizando el uso de las autopistas de peaje. Entre la 1 a.m. y las 6 a.m., los empleados del Gobierno de Estados Unidos deben permanecer dentro de Saltillo, Bosques de Monterreal o Parras de la Fuente”, a los cuales se les prohíbe ingresar a clubes de adultos y establecimientos de apuestas, los cuales fueron prohibidos desde hace varios años.

Pese a la ejecución del excandidato a diputado federal, Fernando Purón Jonhtson, ocurrida a finales de junio en Piedras Negras, el Departamento de Estado a través de las Oficinas de Asuntos Consulares indica que los ciudadanos sí pueden visitar ese municipio fronterizo y Acuña, siempre y cuando lo hagan directamente desde el vecino país del norte.

Asimismo, las autoridades de ese país califican que la respuesta de la Policía local frente al crimen organizado es ‘limitada’, por lo que piden a los viajeros que reconsideren su viaje a través de esta entidad:

“Reconsidere el viaje debido al crimen. El crimen violento es generalizado. La Policía local tiene una capacidad limitada para prevenir y responder al delito, particularmente en la parte norte del estado”.

La alerta de viaje está dirigida para prohibir la visita a entidades como: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Mientras que se recomienda viajar extremando precauciones a los estados: Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Sonora, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Oaxaca, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.