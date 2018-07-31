Recomienda IMSS calzado de calidad

Ante el próximo regreso a clases, el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que es necesario que los padres de familia elijan un buen calzado para sus hijos, ya que la mala selección podría generar dolor, daño y hasta deformaciones en los pies y en la columna de los menores.

El jefe del Departamento Clínico, Jaime Álvarez Lara, hizo un llamado a los padres de familia a tomarse el tiempo necesario para adquirir un buen producto, al considerar que el zapato escolar será el de mayor uso por los menores.

Señaló que la selección de un buen calzado no siempre representa un gasto elevado, por lo que recomendó evitar los materiales sintéticos, suela de goma.

“Es necesario evitar los materiales sintéticos porque incrementan el riesgo de acumular bacterias y producir hongos, por lo que deben optar por los de cuero y suela de vaqueta, ya que permiten una mayor adaptabilidad y respiración a los pies”.

Indicó que el zapato debe ser de semirrígido, tener buena contención para el tobillo y pie y ser exactos en cuanto a la medida; que no aprieten, para evitar deformaciones, ampollas o cayos, pero que tampoco hagan “juego” o queden flojos porque entonces no brindan el soporte adecuado.

En cuanto al calzado deportivo, señaló que estos deben ser exclusivos para las actividades físicas y no de uso diario, cuando menos hasta los 7 años de edad.

Señaló que un aspecto muy importante para los padres, es no dejarse llevar por las modas, ya que en múltiples ocasiones el calzado “moderno”, es inadecuado para el infante y puede generar lesiones importantes y alteraciones en el mediano plazo.