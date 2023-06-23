Recomienda PRONNIF terapia y denuncias

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) atendió el caso de las tres niñas que sufrieron de abuso sexual por parte de su abuelo, la subprocuradora Martha Herrera señaló la importancia de que las tres mantuvieran la terapia psicológica y se siguiera el caso por la vía legal.

El presunto abuso sexual que cometió Juan Rivas Herrera quedó al descubierto la mañana de ayer el pasado miércoles tras realizarle tocamientos a su nieta Jennifer de 16 años mientras dormía. La joven al darse cuenta de ello, llamó a su abuela para contarle lo sucedido, saliendo a relucir que sus primas Ashley y Alisson de 9 y 13 años también habían sido víctimas de su abuelo paterno.

“Derivado de esto, Seguridad Pública resguardó a las menores y nos las ponen a disposición, nuestro actuar en estos casos es brindar el apoyo jurídico, la contención psicológica y hacer las canalizaciones, colaboramos con el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer”, dijo la subprocuradora regional Martha Herrera.

En el centro se atención a las menores de edad junto con sus familias, mientras que la procuraduría evaluó el entorno familiar buscando sacarlas del entorno del agresor y enviándolas con familias de apoyo.

A las madres de familia y quien estuvo cuando ocurrieron los hechos se les invitó a continuar con el proceso legal en contra del abuelo de igual forma que con el proceso psicológico. Martha Herrera mencionó que las dos familias están colaborando con las autoridades para llevar a cabo el siguiente proceso legal.