Recomiendan cuidar gasolina

Empresarios recomiendan a la población el cuidar la gasolina y salir solamente a lo necesario, así como el organizar los pendientes que tengan y empezar a ahorrar, esto ante el incremento de energéticos para el próximo año.

La Secretaría de Hacienda publicó el acuerdo por el que se actualizan las cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), a los refrescos, cigarros, gasolina y diésel. La gasolina menor a 91 octanos pagará una cuota de 5.91 pesos por litro, la gasolina igual o mayor a 91 octanos pagará 4.99 pesos por litro y el diésel de 6.50 pesos por litro.

Sobre la oleada de aumentos que vendrá, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Monclova, hizo un llamado a la población para que cuide la gasolina, salir solamente a lo necesario y organizar sus pendientes.

“Esto también se verá traducido afectando al consumidor final ya que todas las máquinas trabajan por diélsel y se mueven con gasolina, al aumentar estos, en automático aumenta todo el transporte, maquinaria pesada y se tiene que incrementar los costos”.

Señaló que el próximo año también perjudicará a los estados del norte ya que con el aumento del salario solo se verán beneficiados los del sur ya que son los que ganan por debajo del salario mínimo.

Por su parte la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Monclova, no ve preocupante el alza en precios de cigarros y refrescos, pero si en el alza del precio de la gasolina y del diésel. El presidente Arturo Valdez Pérez mencionó que esto solo repercutirá en el aumento de todos los productos de la canasta básica.

“Todo se mueve por energéticos, si estos incrementan entonces se ve venir una escalada de productos que también se deben al aumento del 20 por ciento del salario mínimo. De por si se ve complicado enero, con estos anuncios estará peor, hay que empezar a ahorrar”