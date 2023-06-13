Recomiendan evitar excesos en graduaciones

Ante la próxima temporada de graduaciones, se recomienda tener en cuenta la situación económica de muchas familias, que actualmente están haciendo todo lo posible por contar con lo más indispensable para poder sobrellevar la situación.

La directora de Educación, Gladys Villarreal González, comentó que es importante para los estudiantes tener su graduación de fin de cursos, como una forma de dejar un recuerdo sobre su paso por el jardín de niños, primaria, secundaria o cualquier nivel educativo en el que se encuentren, Sin embargo, enfatizó que esta celebración no debe ser tan costosa ni exigente.

Destacó que lo primordial es que los estudiantes se sientan reconocidos y celebrados en su logro académico, sin importar el nivel de ostentación de la ceremonia, recordó que la graduación es un momento para aplaudir los esfuerzos y dedicación de los estudiantes, así como para impulsar su motivación en la siguiente etapa de su formación.

La directora de Educación hizo hincapié en la importancia de evitar gastos excesivos e innecesarios en las ceremonias de graduación y exhortó a los maestros a buscar alternativas creativas y económicas para que todos los estudiantes puedan disfrutar de este importante momento en sus vidas, sin poner en riesgo la situación financiera de las familias.