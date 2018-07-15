Reconoce Coahuila labor de Abogados

Torreón, Coah.- En el marco del Día del Abogado, el Colegio Regional de Abogados de La Laguna festejó a sus agremiados y entregó reconocimientos a los más destacados en esta noble labor.

En representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, acudió el secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda González.

En representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, acudió el secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda González, quien los felicitó y exhortó a seguir actuando con justicia por el pueblo de Coahuila.

“Todos tienen una gran responsabilidad en una sociedad que está cambiando, vivimos en un México que está en constante desarrollo y los abogados forman parte de esta importante transformación”, advirtió.

La constante capacitación, el estarse actualizando como Colegio de Abogados en todos los temas, es fundamental, detalló el Secretario.

Enfatizó que Coahuila necesita abogados justos para seguir siendo fuerte, para crecer, para no detener su marcha.

Por su parte, Gerardo Sotomayor Garza, decano del Colegio y representante del Colegio Regional de Abogados en La Laguna, insistió que el abogado es pieza fundamental en el desarrollo de nuestra comunidad.

“El Derecho se transforma y cambia constantemente y a la par, los abogados debemos hacerlo también”, aclaró Sotomayor Garza.

Apuntó que la abogacía es la profesión que más se transforma, que más se adecua a la realidad y todo por ser justos.

“No entiendo un cambio de régimen, una revolución, sin que estén presentes los abogados; los grandes cambios vienen acompañados de los abogados. Qué orgullo, lo celebro; pero también qué responsabilidad, pero esa debe ser la idea: estar a la altura de las circunstancias”, dijo el Decano.

Gerardo Lara Pérez fue el encargado de brindar unas palabras en representación de los homenajeados, citó que es momento de dejar claro, con humildad y firmeza tanto a la sociedad como al gobierno, la gran importancia del trabajo que desempeñan.

“A quienes tenemos como voluntad propia la honrosa tarea de ejercer el Derecho, debemos hacerlo siempre con pasión y con un profundo amor a la profesión.

“Es necesario transmitir nuestra consciencia de la abogacía para que la sociedad no se deje engañar por quienes se comportan diferente. Compartamos la idea de justicia para todos, para orgullosamente poder heredársela a nuestros hijos”, enfatizó.

Al evento acudieron Manlio Gómez Uranga en representación del secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller; Manuel Ramos Carrillo, subsecretario de Gobierno en La Laguna de Durango; José Lenin Rivera Uribe, magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 6; José Luis Tahuado, coronel intendente Diplomado del Estado

Mayor.

También Hugo Morales Valdez, delegado de la Fiscalía General del Estado Región Laguna 1; Mariano Fuentes del Bosque, magistrado en retiro; César Alejandro Saucedo Flores, magistrado presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila; Florencio Rubio Díaz, magistrado de la Segunda Sala Colegiada Mixta de Gómez Palacio; Jesús Alejandro Mendoza Aguirre, delegado de la CONCAM en Coahuila; Rafael Rivas Galindo, director jurídico del Ayuntamiento de Gómez Palacio.