Reconoce Inmagusa antigüedad de obreros

Con un reconocimiento a su entrega, dedicación y esfuerzo, la empresa Maxion-Inmagusa reconoció a sus trabajadores que cumplieron 5, 10, 15, 20 y 25 años dentro de la empresa, invitándolos a continuar con su desempeño.

Como cada año, la empresa dedicada a la fabricación de chasises de camiones de carga dio un reconocimiento a los trabajadores por años de antigüedad, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que de muestran con la empresa.

En total fueron 228 trabajadores los que fueron reconocidos en esta ocasión, por cumplir 5, 10, 15, 20 y 25 años de antigüedad.

El evento estuvo presidido por el director de Recursos Humanos quien agradeció a todos los trabajadores todo lo que han aportado con su labor a la empresa durante estos años de servicio.

Gilmar Texeira Pedrosa director de Recursos Humanos de la empresa agradeció a todos y cada uno de los galardonados por su trabajo y los exhortó a seguir creciendo de la mano y enfrentar los retos, como lo han hecho hasta hoy y seguir haciendo de Maxion una de las mejores empresas.