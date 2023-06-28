Reconoce Joakim labor del alcalde en pro del deporte

El avance que presenta el campo de béisbol infantil, Bravos de Teocalli, es significativo, así se pudo constatar el día de ayer el alcalde Mario Dávila Delgado, hizo un recorrido de supervisión, que hiciera con el director de Infraestructura Municipal Jesús Ballesteros y Joaquim Soria, jugador de Béisbol profesional.



Cabe recordar que Joakim Soria es un pelotero originario de Monclova, que ha sido considerado uno de los mejores lanzadores mexicanos de todos los tiempos, en el béisbol mexicano y de grandes ligas.

Durante el recorrido, Joakim Soria que actualmente radica en Estados Unidos, comentó que siempre será bonito regresar al lugar que lo vio crecer y felicitó al alcalde Mario Dávila, por el trabajo que está haciendo en beneficio de los deportistas.

En lo que se refiere a la obra de remodelación del campo Bravos de Teocalli, Jesús Ballesteros, dijo que se trabaja en dos etapas, en la primera se invirtió un millón 800 mil pesos y abarca las terracerías y el campo sintético, agregó que esta parte ya está lista.

Y la segunda parte que es la rehabilitación de los dogout el backstop así como baños y otras áreas, en los que se invertirán dos millones de pesos; el alcalde señaló que este tipo de obras tienen como objetivo, promover el deporte entre los jóvenes y niños, para mantenerlos alejados de las adicciones, lo que fue exaltado por el beisbolista Joaquim Soria, como algo que se debe reconocer al ayuntamiento, que encabeza, Mario Dávila Delgado.

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