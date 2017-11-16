Reconoce la UA de C a mujeres universitarias

ARTEAGA, Coah.- Con el fin de reconocer la trayectoria y aportaciones que las mujeres realizan a la Universidad Autónoma de Coahuila desde distintos ámbitos, a través del Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, se entregó la

“Presea Mujer Universitaria del Año”. Durante la primera edición de la entrega del reconocimiento, el rector de la máxima casa de estudios, Blas José Flores Dávila, destacó que gracias a la instauración de la presea “Mujer Universitaria del Año”, que se otorga a través del Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU), se reconoce la labor que desempeñan dentro de la UA de C.

“En la vida de nuestra universidad, en su dinámica diaria atestiguamos la entrega, el compromiso y profesionalismo de todas las mujeres que se desempeñan en las distintas áreas del quehacer institucional: en la academia, en la investigación científica, en el deporte, en la cultura; también en actividades de emprendimiento y de labor social”, expresó el rector Flores Dávila. Asimismo, agradeció la dedicación y empeño con la que trabajan las mujeres universitarias, porque impulsan el desarrollo de la UA de C y en ellas se encuentra la fortaleza de una casa de estudios que forma mujeres y hombres con liderazgo que cumplen importantes funciones en pro de la sociedad y determinantes para el desarrollo del estado y el país. “Ustedes son ejemplo de lucha, de empoderamiento, de fuerza y voluntad”, puntualizó.

Sandra López Chavarría, directora del IIDIMU, expresó que el evento es resultado de la convocatoria que se realizó para premiar a las mujeres universitarias, cuya trayectoria y aportaciones a la ciencia, academia y sociedad se han hayan distinguido por su trabajo en el área académica y científica, expresión artística, compromiso social, deportes y empoderamiento.

Mujeres cuyas aportaciones, trayectoria profesional y liderazgo hay llegado al éxito en su ambiro de competencia, “estas seis mujeres han logrado una excelente oportunidad de desarrollo, gracias a su liderazgo y profesionalismo han trazado un camino virtuoso y ejemplar”.

Destacó que dentro del IIDIMU, se trabaja para promover y garantizar acciones efectivas para disminuir las brechas de desigualdad de género. Mantiene la generación de conocimiento sin perjuicios, ataduras ni limitaciones, abriendo el camino a mujeres integras, generadoras de conocimiento y cuyas competencias faciliten su incorporación a sectores en expansión.

“A partir de hoy se marca un precedente para la UA de C para que año tras año no solo se conmemore sino que se visibilice y empodere a las mujeres que aportamos a la universidad con esfuerzo, dedicación, lealtad, compromiso y años de trabajo”, agregó. Recibieron reconocimiento por Logro Académico, MC Juana María Martínez Cárdenas del IDEA; Logro Científico, Dra. Yolanda Garza García del departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas; Expresión Artística, Lic. Claudia Isabel Berrueto Ramírez de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

En la categoría de Compromiso Social, Mtra. María Elena Ramos Aguinaga de la Facultad de Ciencias Químicas; Ámbito deportivo, Lic. Martha Estela Sandoval Herrera de la Coordinación General del Deporte; Mujer Emprendedora, Anna Ilyna de la Facultad de Ciencias Químicas.

Asimismo, se entregó un reconocimiento por Trayectoria a la Mtra. Flavia Jameison Ayala, quien, por 42 años brindó sus servicios a la UA de C, siendo éste un homenaje a su entrega en el cumplimiento de las distintas responsabilidades que desempeño como docente, funcionaria y mujer comprometida con la educación superior.

Durante la ceremonia estuvieron presentes la Coordinadora de la Unidad Torreón, Lorena Argentina Median Bocanegra; el coordinador de la Unidad Saltillo, Miguel Ángel Rodríguez Calderón; la presidenta del Comité de Damas Voluntarias, Malena González de Flores, así como funcionarios y universitarios.