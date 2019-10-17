Reconocen a escuelas por celebración cívica

La presidencia municipal de Monclova entregó reconocimientos a los planteles educativos que participaron y apoyaron activamente en los eventos cívicos del 15 y 16 de septiembre, realizados a través del departamento de Educación Municipal, la entrega se hizo en el Museo Coahuila y Texas.

Los reconocimientos fueron entregados a los directores y representantes de los planteles educativos participantes, por parte del representante del alcalde Alfredo Paredes López, el Regidor Cesar Menchaca y por la Subdirectora del departamento de Educación Municipal, Carmen Villalobos.

Las escuelas participantes, fueron: La Escuela Secundaria Técnica número 29, la Est. No. 39 Jaime Torres Bodet, así como las premiadas; fueron dos terceros lugares, por la mejor representación de la Independencia, al Conalep y a la escuela de enfermería en el nivel de licenciatura.

Mientras que el segundo lugar correspondió a la Escuela Secundaria Ladislao Farías y el primer lugar a la Escuela secundaria, Juan Gil González, también se reconoció a la banda y escolta del ICC, por su participación en la noche del Grito de Independencia.

Carmen Villalobos, dijo que el alcalde Alfredo Paredes, estaba contento por la respuesta de los planteles educativos y los conminó a seguir participando, en los eventos que marcaron la historia de nuestro país, mismos que nos dieron identidad.