Reconocerán a policías parteros

Un estímulo económico y una placa de reconocimiento recibirán los dos policías que apoyaron a la mujer que dio a luz a su bebé a bordo de su vehículo.



El Alcalde Mario Dávila dijo que dio instrucciones para que se hiciera este homenaje a los elementos Pablo Antonio Rubio Moreno de 31 años de edad, así como a Iván Alejandro Ramos Pérez de 43 años.

“Es difícil atender a una persona cuando está en proceso de parto, sobre todo porque son cosas técnicas que se deben atender y tomar decisiones en al momento, afortunadamente lo hicieron bien, por eso es necesario reconocerlos”, comentó.

Dijo que el dinero y la placa que se les entregará servirán de ejemplo para todos los policías de la corporación y se motiven a hacer las cosas bien.

“Estoy seguro que no fue fácil, incluso que pudieron vivir momentos de estrés y ya cuando nació el niño la situación cambió, independientemente de todo, las cosas salieron bien por eso, hay que reconocer su esfuerzo”, explicó.

Resaltó Mario Dávila que es muy importante el acercamiento ciudadano que deben tener los policías con la comunidad, y por ello, en su administración se han ocupado en darles todo lo que necesitan para trabajar.

Desde capacitación, equipamiento y unidades para que puedan desarrollar un buen desempeño en su objetivo de proteger y servir.

Mencionó que se encuentran ya en la etapa de reclutamiento para contratar a 30 o 40 elementos más que deberán ingresar a la próxima generación de la academia de policía.

ESPERAN OBREROS SU SALARIO

En otro tema, el jefe de la comuna dijo que la reacción de los obreros es normal puesto que tienen ya tiempo sin ingresos para el sustento de sus familias, “por eso en estas situaciones a veces no piensas y haces cosas que no son benéficas e incluso puedes perjudicar a terceros o a la propia empresa, pero es justificable, necesitan su dinero”.

Destacó que aquí el punto fundamental es que les paguen sus salarios, que lleguen a un acuerdo, del pago de sus prestaciones, su salario.